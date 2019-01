Retourpakket kan voortaan direct mee met PostNL-bezorger

Consumenten die pakketten willen terugsturen naar de afzender kunnen die vanaf nu direct aan de pakketbezorger van PostNL meegegeven. Het pakje direct meegeven aan een bezorger die toch al voor de deur staat, is niet alleen gemakkelijker, maar ook duurzaam, zegt het postbedrijf.

Volgens PostNL bespaart de nieuwe manier van retourneren extra vervoer. Een ritje naar een winkel of supermarkt om het pakket daar in te leveren, is niet meer nodig.

De retourpakketten moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Terugsturen kan alleen als het pakket het juiste formaat heeft en van een retourlabel is voorzien.