Jaarcijferseizoen grote bedrijven barst los: wat kun je verwachten?

Een paar bedrijven lieten voor de cijferregen losbarstte al weten dat de omzet of winst lager uitpakt. Apple schroefde de omzetverwachting met miljarden omlaag. Reden: minder groei in China en de handelsoorlog met de VS. Er worden minder iPhones verkocht en tegen lagere prijzen.

Sinds een week gaan overal de boeken open. In de VS waren dat vorige week al de grote banken en zakenbanken, zoals Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley en Goldman Sachs. Samengevat rolde er best veel winst uit, zoals een recordjaarwinst van JPMorgan Chase van 32,5 miljard dollar, maar de internationale handelsspanningen en de erosie op de financiële markten beginnen wel te knagen.

De Franse bank Société Générale waarschuwde voor tegenvallende cijfers door de malaise en turbulentie in de beurshandel. In Europa verzucht de grote Zwitserse Bank UBS over de opgestoken tegenwind. De handelsspanningen en geopolitiek onrust leggen druk op de resultaten.

Schril contrast

De economische terugloop zit ook tussen de oren van de bestuursvoorzitters. Een op de drie Nederlandse bestuursvoorzitters verwacht krimp van de economie, een op drie rekent op een beetje groei, wat de helft minder is dan vorig jaar, en de rest weet het niet, zo blijkt uit een onderzoek van accountants- en adviesbureau PwC. Als grootste zorgen noemen de bedrijfsleiders de geopolitieke onzekerheid, het gebrek van vakmensen, handelsconflicten en de cyberbedreigingen.

Het pessimisme staat in schril contrast met het optimisme van een jaar geleden, ook al kan er in een jaar heel veel gebeuren, ook ten goede.