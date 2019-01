Arrestatie om schietincident Helmond, mogelijk conflict in drugsmilieu

De politie heeft een 21-jarige man uit Helmond opgepakt in verband met het schietincident in die plaats, waarbij gistermiddag twee kinderen gewond raakten. Hij werd kort na het incident al als verdachte aangemerkt en is vanmiddag door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald.

Gisteren werd een grijze Volkswagen beschoten in de Brabantse plaats. Bij het incident raakten ook twee meisjes gewond: een 2-jarige zat bij haar moeder achterop de fiets en werd in haar been geraakt, een 15-jarige fietsster liep een schotwond op. De auto werd achtergelaten en de inzittenden sloegen op de vlucht. Kort daarna reed ook een andere auto met hoge snelheid weg.

Het meisje van 15 is in het ziekenhuis behandeld en kon gisteren al weer naar huis. Ze maakt het volgens de politie lichamelijk goed. De 2-jarige peuter is gisteravond in het ziekenhuis aan haar been geopereerd. Ook zij maakt het naar omstandigheden goed, al is het onduidelijk wat de lichamelijke gevolgen voor haar zijn.

Drugsmilieu

De politie zegt op basis van eerste onderzoek er sterk rekening mee te houden dat het schietincident te maken heeft met een conflict in het Helmondse drugsmilieu.

De politie denkt dat veel mensen iets van het schietincident gezien hebben. "Inzittenden van beide auto's hadden vlak voordat geschoten werd ruzie", zegt de onderzoeksleider van de politie in een verklaring. "Er werd daarbij hard geschreeuwd of geroepen op de plek waar de auto uiteindelijk onder vuur werd genomen. Het was druk op straat en mensen moeten dat hebben gehoord."

Geschokt

Burgemeester Blanksma van Helmond laat weten "geschokt" te zijn door de gebeurtenis en heeft de beide slachtoffers bezocht. "Ik heb daarnaast contact gezocht met de school van het 15-jarige meisje. Meerdere scholieren zijn getuige geweest van het incident. De school is uiteraard enorm geschrokken van wat zich heeft afgespeeld en momenteel richt zij haar aandacht op het welzijn van de leerlingen."

Gisteren werd een 23-jarige man uit Helmond opgepakt. Hij werd in eerste instantie gezien als verdachte, maar wordt door de politie nu als getuige beschouwd.