Een agent is vanmiddag gewond geraakt aan zijn arm na een schiettraining in Sevenum. Dat gebeurde in de onderhoudsruimte van de dienstwapens in het trainingscentrum in de Limburgse plaats.

De diensttraining zat er net op, toen het pistool afging, meldt 1Limburg. Hoe dat kon gebeuren, heeft de politie niet bekendgemaakt. De agent is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De arbeidsinspectie is op de hoogte gesteld van het incident. De betrokken medewerkers zijn opgevangen.