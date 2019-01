School en voetbalclub schorsen tieners na mishandeling Spijkenisse

Een middelbare school in Spijkenisse schorst een aantal leerlingen wegens de mishandeling van een andere tiener. Van de mishandeling gingen gisteravond filmpjes rond op sociale media.

Op de beelden is te zien hoe afgelopen vrijdag een jongen door een groep wordt geslagen. Als hij even later op de grond ligt, wordt hij ook geschopt. Het 14-jarige slachtoffer liep een gebroken neus, een scheur in zijn oor en verschillende blauwe plekken op.

Inmiddels zijn vijf minderjarige jongens uit Spijkenisse aangehouden. Er wordt nog gezocht naar de andere jongeren uit het filmpje.

'Enorm geschrokken'

Het Penta College in Spijkenisse herkende een aantal jongens uit de video en heeft hen per direct geschorst, meldt RTV Rijnmond. Om hoeveel leerlingen het gaat, heeft de school niet bekendgemaakt.

"Leerlingen en medewerkers van onze scholen zijn uiteraard enorm geschrokken van de beelden", laat de school op de eigen website weten. "In onze scholen wordt aan leerlingen en medewerkers ruimte gegeven om hierover met elkaar in gesprek te gaan wanneer daaraan behoefte is."

De mishandelde jongen zette een korte reactie online vanwege alle ophef: