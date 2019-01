Vier jaar cel voor 'digitale verkrachting' minderjarige meisjes

Een 55-jarige man uit Kerkrade is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het online misbruik van zeker tien minderjarige meisjes. Ook moet hij zich laten behandelen in een tbs-kliniek.

Het misbruik gebeurde tussen 2011 en 2016. De man had contact met zijn slachtoffers via spelletjeswebsite Habbo Hotel. Hij benaderde ze daar in de chatroom. Hij verleidde de meisjes om zichzelf te betasten en stuurde ze naaktfoto's.

De rechtbank oordeelt dat hij de meisjes hiermee als het ware digitaal bij de hand heeft genomen. Hij spoorde de meisjes aan en gaf ze instructies en suggesties. Het Openbaar Ministerie noemde dat eerder 'digitale verkrachting'.

Om de meisjes ervan te overtuigen dat hij hun leeftijd had, deed hij zich voor als zijn minderjarige zoon. De zoon was daardoor zelfs even verdachte in de zaak. Ook dat wordt hem kwalijk genomen.