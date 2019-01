ANWB: extreem drukke spits en heel veel vertraging door de sneeuw

De sneeuwval zorgt volgens de ANWB voor een extreem drukke spits en heel veel vertraging op de weg. Even na 17.30 uur stond volgens de verkeersorganisatie bijna 2300 kilometer file op alle Nederlandse wegen. Dat is een record sinds de ANWB in 2015 is begonnen met het meten van alle Nederlandse wegen via gps.

Op veel snelwegen rijden auto's niet harder dan 30 kilometer per uur - zodra de snelheid op de snelweg onder de 50 kilometer per uur komt wordt gesproken van een file. Ook op veel provinciale wegen wordt stapvoets gereden.