Handlanger ontsnapte gevangene opgepakt in Rotterdam

In Rotterdam is de man opgepakt die vorige maand zou hebben geholpen bij een ontsnapping uit de gevangenis De Schie. De man van 26 werd gisteren aangehouden, meldt de politie. De ontsnapte gevangene is nog spoorloos.

De nu opgepakte man verliet op de ochtend van 28 december de gevangenis in Rotterdam omdat zijn celstraf erop zat. Hij kreeg een grote blauwe vuilniszak mee voor zijn spullen. Later die dag bleek dat hij een medegevangene in de zak had meegezeuld.

De Rotterdammer is na zijn arrestatie opnieuw vastgezet. Hulp bij een ontsnapping uit de gevangenis is strafbaar.

Een ontsnapping zelf is dat overigens niet. Als de ontsnapte gevangene wordt gevonden, krijgt hij geen extra celstraf. Wel moet hij zijn oude straf nog uitzitten. Die loopt tot december. De man, die ook 26 jaar is, was veroordeeld voor diefstal.