Mr. Kaor schreef 40 jaar brieven naar Volendam, en wordt nu geëerd

In Volendam wordt vanmiddag een portret onthuld van een Japanse man die al veertig jaar brieven schrijft aan Hotel Spaander. Dat het portret van de Japanner er gekomen is, is een bijzonder verhaal.

Want jarenlang wist niemand wie de mysterieuze 'Mr. Kaor' was die de vele brieven aan Hotel Spaander ondertekende. Ook begreep niemand waarom iemand de moeite nam om zoveel dezelfde brieven te sturen, want de inhoud is bijna altijd gelijk. "Ze zijn in in het Engels en erg kort; nog geen veertig woorden", zegt hotelbaas Chris Noordstrand in het NOS Radio 1 Journaal.

De Japanner vraagt in de brieven hoe het gaat, vraagt naar het weer en bedankt voor het versturen van de informatie. Hij sluit af door iedereen de hartelijke groeten te doen en ondertekent de brieven met zijn naam.

Naar Japan

Noordstrand vertelde over de brieven aan schrijver Lex Boon. Die besloot uit te zoeken wie Mr. Kaor was, en schreef vorige maand een verhaal over de speurtocht in Het Parool.