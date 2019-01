Twee nieuwe verdachten vast voor viervoudige moord Enschede

De politie heeft twee mannen van 71 en 32 jaar uit St. Willebrord gearresteerd voor betrokkenheid bij een viervoudige moord in Enschede. De Brabanders worden verdacht van het leveren van een wapen aan de al eerder aangehouden verdachten.

In het kader van het onderzoek doorzoekt de politie een woning in St. Willebrord. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Growshop

De vier slachtoffers van de moord werden op 13 november gevonden in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. In het pand zou een growshop hebben gezeten.

Eind november werden drie verdachten opgepakt van 30, 32 en 57 jaar oud. Zij zitten nog vast.

De politie is nog steeds op zoek naar twee tassen. Afbeeldingen daarvan worden vanavond getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.