Europese boete van ruim half miljard euro voor Mastercard

De Europese Commissie heeft Mastercard een boete opgelegd van 570 miljoen euro wegens het schenden van de mededingingsregels.

Volgens de Europese Commissie heeft Mastercard winkeliers gedwongen om bankkosten af te dragen volgens de regels van het land waar de winkel gevestigd was. Daardoor konden ze niet uitwijken naar goedkopere opties in een ander land.

"Door te verhinderen dat verkopers bij banken in andere landen met mogelijk betere voorwaarden terechtkunnen, heeft Mastercard kunstmatig de kosten van betalingen met de pas verhoogd en daarmee consumenten en winkeliers in de EU benadeeld", zegt Eurocommissaris Vestager van Mededinging.

Meegewerkt

Ook heeft het bedrijf misbruik gemaakt van de marktpositie. Mastercard is in Europa de op een na meest gebruikte betaalkaart.

De Europese Commissie begon in 2013 met een onderzoek naar Mastercard. De boete is uiteindelijk 10 procent lager uitgevallen omdat het bedrijf heeft meegewerkt aan het onderzoek en heeft toegegeven dat het fout zat. Het bedrijf paste de regels in 2015 aan.

In 2007 tikte de commissie Mastercard al eens op de vingers voor bepaalde tarieven bij betalingen van kaarthouders in onder meer de Europese Unie. Toen werd geen boete opgelegd.