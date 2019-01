Hertenvlees Oostvaardersplassen in de verkoop, deel naar voedselbank

Staatsbosbeheer geeft een deel van het vlees van de afgeschoten edelherten uit de Oostvaardersplassen aan de voedselbank. Het vlees wordt verdeeld over 8000 pakketjes van 250 gram.

Staatsbosbeheer begon in december met het afschieten van ruim 1800 edelherten in het natuurgebied. De populatie is te groot geworden. Een klein deel van de afgeschoten herten wordt niet voor consumptie gebruikt, maar blijft achter als voedsel voor andere dieren.

Het afschieten van de herten gaat minder snel dan de bedoeling was. Om de achterstand in te lopen, gaat Staatsbosbeheer nu op meer dagen en tijdstippen jagen. Het schieten gaat door tot 1 april en daarna weer in september.

Restaurants en poeliers

De afgeschoten edelherten die geschikt zijn voor consumptie worden ontdaan van ingewanden en opgeslagen in een koelcel die speciaal in het natuurgebied is gezet. Een groothandel haalt de dieren vervolgens op en verwerkt het vlees verder.