56 jaar na De Gaulle en Adenauer hernieuwen Frankrijk en Duitsland hun pact

De samenwerkingsverbanden zijn niet erg of angstaanjagend, meent minister Blok van Buitenlandse Zaken. "Je moet voorkomen dat je alleen staat, dus overleg is nodig." En zo merkt Blok ook, Nederland is gewild. "Het relatieve gewicht van Nederland is met het naderende vertrek van de Britten toegenomen. "Veel landen nemen contact met ons op om te praten en natuurlijk is Rutte een van de langstzittende premiers. Dat is een voordeel."

Een van de Nederlandse initiatieven is de zogenoemde Hanzeliga. Dat is geen tegenhanger van de Frans-Duitse-as, legt minister Hoekstra van Financiën uit. "We werken nauw met Duitsland en Frankrijk samen, maar trekken af en toe ons eigen plan."

De samenwerkende hebben het afgelopen jaar Italië gewaarschuwd dat ze hun begroting op orde moeten houden. Maar het gezelschap van tien landen (Nederland, Ierland, Denemarken, Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië en Slowakije) is vooral een club van financiële hardliners: een verbond van ministers van Financiën die houden van begrotingsevenwicht.