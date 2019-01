Arnhemse jihadist Marouane B. geen Nederlander meer

De Arnhemmer werd in april veroordeeld door de rechtbank in Rotterdam vanwege deelname aan een terroristische organisatie. Als hij ooit terugkomt in Nederland, moet hij de straf van zes jaar uitzitten.

De staatssecretaris heeft nu gebruikgemaakt van de wettelijke mogelijkheid om mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap te ontnemen. Dat kan bijvoorbeeld als ze een bedreiging voor de nationale veiligheid vormen. Het gebeurde in de afgelopen anderhalf jaar elf keer.

B. kan nog in beroep gaan tegen de intrekking. Dat moet schriftelijk gebeuren binnen vier weken na de publicatie van de maatregel in de Staatscourant. Die publicatie was gisteren.

Marouane B. wordt in verband gebracht met de Arnhemse terreurcel die in september werd opgerold. Twee verdachten in die zaak werden in de zomer van 2015 opgepakt bij de Turks-Syrische grens, naar eigen zeggen omdat ze B. wilden ophalen.