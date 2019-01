Twitter verwijdert nepaccount dat video Vietnamveteraan verspreidde

Twitter heeft een account verwijderd dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verspreiden van een video waarop een Vietnamveteraan in Washington lijkt te worden geprovoceerd door een scholier. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN gaat het om een nepaccount.

Op de video, die dit weekend de wereld over ging, is te zien dat een jongen bij een mars in Washington minutenlang pal voor een Vietnamveteraan met een trommel gaat staan. De man is van Indiaanse afkomst. De jongen draagt een petje met de tekst 'Make America Great Again'.

Leraar uit Californië

Op sociale media was veel te doen over de video. Sommige mensen zagen in de beelden een racistische jongen die een Vietnamveteraan provoceert. De jongen zelf stelde later in een reactie dat hij de gemoederen tussen twee groepen probeerde te bedaren.

CNN zocht uit wie er achter het Twitteraccount zit dat de video als eerste heeft verspreid. Het staat op naam van een leraar uit Californië, maar de foto die bij het account staat is van een Braziliaanse blogger, meldt de nieuwszender.

De nieuwszender vond het niet alleen verdacht dat er een nepfoto werd gebruikt. Ook het extreem hoge aantal volgers en berichten viel op.