Consumentenbond: negeer app-aanbod bij keuze smart-tv

"We hebben er herhaaldelijk bij fabrikanten op aangedrongen om actie te ondernemen", zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. "Ze weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen."

Volgens de fabrikanten zit de situatie anders in elkaar. Samsung, Sony, LG en Philips laten weten dat zij niet zelf in de hand hebben hoe lang apps blijven werken. Die verantwoordelijkheid ligt volgens hen bij de ontwikkelaars. Die stoppen soms gewoon met de ondersteuning van een bepaalde app. Wel geven de fabrikanten aan dat ze willen kijken naar oplossingen; het is onduidelijk in hoeverre dat ook zal helpen.