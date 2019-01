Verdachte schietpartij Helmond weer vrij

De man die was opgepakt in verband met de schietpartij in Helmond waarbij een meisje van twee en een meisje van vijftien gewond raakten, is door de politie vrijgelaten. De politie zegt dat uit het onderzoek blijkt dat hij niet betrokken is bij de schietpartij. Hij is dus geen verdachte meer.

Maandagmiddag rond 15.30 uur schoot iemand op inzittenden in een auto en raakte daarbij de kinderen. De peuter zat bij haar moeder achterop de fiets en raakte gewond aan haar been. Ze ligt in het ziekenhuis. Het 15-jarige meisje raakte gewond aan haar arm en is inmiddels weer thuis.

Opel Astra

De beschoten auto werd op straat achtergelaten. De inzittenden zijn gevlucht. Dat geldt ook voor de dader. Die is mogelijk weggereden in een groene Opel Astra die door de politie op een andere plek in Helmond werd teruggevonden.

De burgemeester van Helmond noemt het buitengewoon ernstig dat onschuldige mensen slachtoffer worden van een schietincident. "Ik ben enorm geschrokken van het incident dat heeft plaatsgevonden in het hart van onze binnenstad. Dat dit op klaarlichte dag in een winkelstraat heeft kunnen gebeuren, vind ik vreselijk. Onschuldige kinderen die het slachtoffer worden van pistoolschoten: echt totaal onacceptabel."