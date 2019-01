2,5 jaar cel voor stelen en delen van pikante video Medemblikse

Een 25-jarige man uit Den Bosch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor onder meer het stelen en delen van een pikante video van Nikki Lee Janssen. De inwoonster van Medemblik kwam vorig jaar in het nieuws, nadat het filmpje van haar op videowebsite Dumpert terecht was gekomen.

De man uit Den Bosch kwam in het bezit van de video door het Dropbox-account van Janssen te hacken, meldt NH Nieuws. Hij perste haar vervolgens af door te dreigen de video op Dumpert te zetten. Toen Janssen weigerde te betalen, voegde hij de daad bij het woord.

Janssen stapte naar de rechter, omdat Dumpert aanvankelijk weigerde de video te verwijderen. De rechter veroordeelde Dumpert tot het betalen van een schadevergoeding van 4566 euro. Toen Dumpert het filmpje van de website haalde, was het inmiddels 911.775 keer bekeken.

De man uit Den Bosch werd daarnaast veroordeeld voor smaad, oplichting en witwassen. Hij dupeerde tientallen klanten van webshops. Hij achterhaalde hun inloggegevens, om vervolgens op hun naam dure spullen te bestellen en die na ontvangst door te verkopen. Ook maakte hij zich schuldig aan fraude via de website Marktplaats.