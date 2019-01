May praat door over brexit-voorwaarden en de backstop

Premier May wil de voorwaarden van de zogenoemde backstop nogmaals met de EU bespreken, na meer overleg met de Noord-Ierse partij DUP en de brexit-vleugel binnen haar eigen partij. Ze had een paar dagen de tijd om een alternatief plan in elkaar te zetten, nadat het Britse Lagerhuis de brexit-deal vorige week overtuigend had weggestemd.

Verder zei May tegen het parlement dat inwoners uit EU-landen die na de brexit in het Verenigd Koninkrijk willen blijven, geen registratiekosten van 65 pond hoeven te betalen. Er wonen zo'n drie miljoen buitenlanders afkomstig uit EU-landen in het VK.

De Britse premier wil nog steeds met haar belangrijkste tegenstander, Labour-leider Jeremy Corbyn, praten. Hij wil dat alleen als May publiekelijk het no-deal-scenario uitsluit, dat wil May niet.