Duncan Laurence gaat voor Nederland naar Eurovisie Songfestival

De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival is de 24-jarige singer-songwriter Duncan Laurence, heeft de AVROTROS bekendgemaakt.

Laurence studeerde afgelopen jaar af aan de Rockacademie in Tilburg. Algemeen directeur van AVROTROS en lid van de selectiecommissie Eric van Stade zegt over de keuze voor de relatief onbekende artiest: "We werden van onze stoel geblazen door deze song. Het is zo krachtig dat we unaniem hebben besloten dat Duncan onze man is."

De 64ste editie van het Eurovisie Songfestival wordt gehouden in Tel Aviv.