Spaanse OM eist vier jaar cel voor Nederlandse scholier in omstreden zedenzaak

Er zijn geen getuigen van het incident, dat rond 10.00 uur gebeurde. Ook is er geen sporenonderzoek of buurtonderzoek op het bungalowpark geweest. Beide meisjes hebben wel een verklaring afgelegd. Beelden van het verhoor door de rechtbank (in bezit van de NOS) tonen twee halfdronken Britse meisjes. Alleen het meisje van 12 is in staat om te spreken en beschuldigt Charly rechtstreeks. De moeder van de 12-jarige houdt voortdurend de hand van haar dochter vast.

Onderzoek naar sporen op de lichamen van de meisjes detecteerden uiteindelijk een minimale hoeveelheid dna-materiaal van Charly op het dijbeen van het meisje van 12. De families van de twee vriendinnen willen niet reageren op vragen van de NOS over de gebeurtenissen bij het Spaanse zwembad.

Geen officiële tolken bij verhoor

PrisonLaw, een Nederlandse stichting voor buitenlandse gedetineerden, heeft bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aangedrongen op een extra onafhankelijk onderzoek in de zaak. Zo zou het ministerie wat PrisonLaw betreft een vertrouwensadvocaat moeten aanstellen. De conclusies van zijn onderzoek kunnen bij de Nederlandse ambassade reden zijn om opheldering te vragen.

Volgens PrisonLaw is in de zaak het recht op een eerlijk proces geschonden doordat tijdens het politieonderzoek geen officiële tolken aanwezig waren. Ook werden tijdens het verhoor voor de rechtbank vragen onjuist vanuit het Spaans in het Engels vertaald. "De feiten zijn daardoor uit hun context gehaald. Dit heeft ernstige gevolgen voor de verdediging."

Verder is er geen bloedonderzoek naar het alcoholgebruik van de twee Britse meisjes geweest, wat vragen oproept over de betrouwbaarheid van hun verklaringen. "Een veroordeling zal grote gevolgen voor Charly hebben, aangezien het om een zedendelict gaat", concludeert de organisatie.

"Het gaat hier om een minderjarige die op vakantie was en een date had", meent advocate Rachel Imamkhan van PrisonLaw. "Het jongste meisje vond Charly leuk, maar hij toonde geen interesse in haar. Uiteindelijk heeft zij de belastende verklaring tegen hem afgegeven. Het hele vreemde blijft dat beide meisjes zich niks kunnen herinneren."

Kamerleden willen minister horen

Kamerleden Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert (beiden CDA) hebben Kamervragen gesteld aan minister Blok van Buitenlandse Zaken."Los van de vraag of deze jongen nu schuldig is of niet heb ik niet het gevoel dat alles wordt gedaan om deze jongen naar Nederland te halen zolang zijn proces in Spanje niet dient. Feit is dat een Nederlandse minderjarige jongen ruim vijf maanden in een Spaanse cel zit opgesloten zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen", zegt het Kamerlid Van Helvert. "Dat is onrechtvaardig."

De Kamerleden willen opnieuw de minister bevragen over de kwestie. "De minister zei vorige week dat het goed gaat met de jongen in de gevangenis waar hij zit opgesloten. Maar wij horen daar andere berichten over", zo zegt het Kamerlid Van Helvert. "Natuurlijk worden er veel Nederlanders in het buitenland opgepakt. Maar dit is echt een andere zaak, waarbij een minderjarige jongen zonder enige vorm van proces wordt vastgehouden. Dit gaat ook niet over een gebeurtenis aan de andere kant van de wereld. Je hebt het over Spanje."