Peuter (2) en tiener (15) gewond bij schietpartij in Helmond

Bij een schietpartij op straat in Helmond zijn een meisje van 2 en een meisje van 15 gewond geraakt, meldt de politie. De dader schoot op inzittenden in een auto en raakte daarbij de kinderen. Een verdachte is inmiddels opgepakt.

Het meisje van 2 zat achterop bij haar moeder op de fiets. Ze is gewond aan haar been. Het 15-jarige meisje raakte gewond aan haar arm.

De beschoten auto is op straat achtergelaten. De inzittenden zijn gevlucht. Het is niet bekend of inzittenden gewond zijn geraakt. Een andere auto reed weg van de plek van de schietpartij en werd leeg teruggevonden in de Wolfstraat.

Of de verdachte een inzittende van de vluchtauto was, is niet bekend.

De straat is afgezet na de schietpartij in Helmond: