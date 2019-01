Vrouw (28) opgepakt voor moordzaak Wildervank uit 2011

Een vrouw van 28 uit Stadskanaal is aangehouden voor een moordzaak uit 2011. De politie verdenkt haar van betrokkenheid bij de dood van Derk Kiers uit Wildervank.

De 41-jarige Kiers werd in januari 2011 gevonden in zijn huis. Hij leidde daar een afgezonderd bestaan met zijn honden. Volgens de politie was bij de vondst van het lichaam meteen duidelijk dat er sprake was van een misdrijf.

Er volgde een groot onderzoek en er werden ook meerdere mensen korte tijd opgepakt, maar de zaak bleef onopgelost. Vorig jaar kreeg de politie ineens nieuwe informatie. De politie wil niet zeggen wat voor informatie dat was, maar het leidde wel tot de aanhouding van de 28-jarige vrouw vanochtend.

"We krijgen nog regelmatig tips in oude zaken, die trekken we altijd na", zegt een woordvoerder van de politie, tegen RTV Noord. "En dat heeft nu geleid tot deze aanhouding." Wat de relatie tussen de twee was, is niet bekendgemaakt. De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.

Coldcasekalender

In 2017 kreeg de moord op Derk Kiers nog een vermelding op de eerste coldcasekalender. Deze kalender met onopgeloste zaken wordt sinds een aantal jaren verspreid in gevangenissen en bij de reclassering, in de hoop dat mensen met informatie zich melden bij justitie.

Volgens de politie heeft in dit geval de vermelding op de kalender niet geleid tot de aanhouding van de vrouw uit Stadskanaal.