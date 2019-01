Uber voert minimumleeftijd en verkeerstoets in na dodelijke ongelukken

Minimumleeftijd

Bij de drie dodelijke Uber-ongelukken in december en januari waren de chauffeurs overigens allemaal 21 jaar of ouder: het gaat om een chauffeur van 21, een van 27 en een van 40. Hoeveel rij-ervaring zij hadden, is niet bekend.

Ook bij een Uber-ongeval in 2017 waarbij een jonge vrouw werd doodgereden was de chauffeur destijds 21. Die chauffeur werd onlangs nog vrijgesproken.

In veel andere landen gold al een minimumleeftijd van 21 jaar voor Uber-chauffeurs: onder meer in Belgiƫ, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken was dat al een vereiste. In Belgiƫ moeten chauffeurs bovendien minimaal drie jaar hun rijbewijs hebben.

'Stap in de goede richting'

In een reactie noemt het Verbond van Verzekeraars, dat vrijdag nog de noodklok luidde over het grote aantal ongelukken met taxichauffeurs in korte tijd, de maatregelen een stap in de goede richting. "Maar het probleem is breder dan alleen Uber", zegt woordvoerder Oscar van Elferen.

Dat chauffeurs minimaal een jaar rij-ervaring moeten hebben, helpt wel, denkt hij. "Maar het is ook niet zo dat de schadestatistieken heel hard naar beneden gaan als chauffeurs wel al een jaar hun rijbewijs hebben", zegt hij. De belangenvereniging wil het liefst een gedegen onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid van taxi-chauffeurs.

Ook Veilig Verkeer Nederland, dat wordt betrokken bij de cursussen voor chauffeurs, is positief. "Ze zetten in op verkeersveiligheid", zegt een woordvoerder. "Ze zouden wel nog iets met het tarievenstelsel kunnen doen, zodat chauffeurs minder ritten per dag hoeven te maken." Veel chauffeurs maken lange dagen om genoeg inkomsten te krijgen, zegt hij. "Dat leidt tot vermoeidheid en dus minder concentratie."

De limiet van 12 uur waarna chauffeurs rust moeten houden, verandert vooralsnog echter niet. Ook verandert Uber voor zover bekend niets aan de functie van de app, die chauffeurs al hun volgende ritje aanbiedt als ze de huidige nog aan het afronden zijn. Volgens critici leidt dat tot een 'Netflix-effect', waarbij chauffeurs in de verleiding komen om maar door te blijven gaan.