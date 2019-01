Onbekende laat ruim anderhalve ton achter in Duitse kerk, 'voor Afrika'

Een anonieme donateur heeft 160.000 euro achtergelaten op een altaar in een kerk in Saal an der Donau, in het Duitse Beieren. Op de envelop met de verzameling briefjes van 500 euro stonden alleen de woorden "voor Afrika" geschreven, melden lokale media.

Het bisdom Regensburg vond het geld vorig jaar mei al, bij de voorbereiding van de mis op Pinksterzondag. Nu treedt de kerk pas naar buiten met het nieuws. De bisschoppelijke kamer van Financiƫn heeft eerst bekeken wat er met het bedrag kon worden gedaan. Inmiddels wordt het geld al gebruikt voor drie missieprojecten in Afrika.

"Zoiets gebeurt niet vaak", aldus een woordvoerder van het bisdom over de vondst. "Ik ben geschrokken van al dat geld", zegt de medewerker die de envelop vorig jaar vond in de regionale krant Mittelbayerische Zeitung. Ook de priester aan wie ze de envelop daarna gaf was even sprakeloos toen hij de enorme geldsom in zijn handen had.