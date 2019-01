Vanavond eerste natuurijsmarathon, opnieuw in Haaksbergen

In het Twentse dorp Haaksbergen wordt ook dit jaar de eerste schaatsmarathon op natuurijs gehouden. De wedstrijd wordt vanavond gereden, heeft de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) zojuist bekendgemaakt.

Om 19.00 beginnen de dames en om 20.00 uur de heren. De wedstrijden zijn live te zien op NOS.nl en in de app.

Voor het tweede jaar op een rij heeft schaatsclub IJSCH in Haaksbergen de prestigestrijd gewonnen. "Er ligt een heel mooie ijsvloer", zegt KNSB-inspecteur Arjan Smit in het NOS Radio 1 Journaal. Het ijs is tussen de 4 en 6 centimeter dik, ruim boven de minimaal vereiste 3 centimeter.