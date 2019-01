Brexit-deal, de herkansing: lukt het May nu wel?

De Britse premier May moet vanmiddag haar plan B uit de doeken doen in het Lagerhuis. Hoe gaat ze proberen alsnog een meerderheid van de parlementsleden achter zich te krijgen?

May had maar een paar dagen de tijd om een alternatief plan in elkaar te zetten, na die historische nederlaag in het parlement afgelopen week. Daarvoor ging ze het gesprek aan met haar politieke tegenstanders: zowel bij de oppositie, als binnen haar eigen partij.Maar haar belangrijkste tegenstander, Labour-leider Jeremy Corbyn, ging niet in op May's uitnodiging.

Corbyn wilde alleen met haar in gesprek als ze publiekelijk het no-deal-scenario zou uitsluiten. Daar wilde de premier niet aan beginnen. Strategisch gezien is het in May's voordeel als dat gevreesde scenario boven de markt blijft hangen: dat moet immers de druk verhogen op zowel de EU als parlementsleden om uiteindelijk toch in te stemmen. Tegelijkertijd kan de regering het ook niet zo maar van tafel vegen. Een no-deal-brexit is immers wettelijk waar de Britten op terugvallen als er voor geen enkele andere oplossing een meerderheid is gevonden.

Zonder een goed gesprek tussen de twee belangrijkste politieke leiders lijkt het ook onwaarschijnlijk dat May bereid is om over links te gaan en een meerderheid te zoeken met behulp van Labour. Daarnaast zou de regering dan ook moeten opschuiven richting een veel zachtere brexit, aangezien een aanzienlijk deel van de Labour-parlementariƫrs daar wel voor te porren lijkt.