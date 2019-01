Israëlisch leger valt opnieuw Iraanse doelen aan in Syrië

Het Israëlische leger heeft vannacht in een verklaring gezegd dat het is begonnen met het aanvallen van Iraanse doelen in Syrië. In diezelfde verklaring werd het Syrische leger gewaarschuwd geen Israëlisch grondgebied of Israëlische troepen aan te vallen.

Syrische staatsmedia meldden eerder al dat Israël volgens het Syrische leger gisteren een intensieve raketaanval heeft uitgevoerd, maar dat de meeste raketten door het luchtafweergeschut zijn onderschept en geen doel hebben geraakt.

Elite-eenheid

De doelen die Israël voor ogen had, zijn van de Iraanse Quds-brigade in de buurt van de luchthaven van de Syrische hoofdstad Damascus. Getuigen in Damascus zeggen dat ze luide explosies hebben gehoord. De Quds-brigade is de elite-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde, die vooral in het buitenland wordt ingezet.

De aanval volgde op een incident eerder op de dag waarbij Israël naar eigen zeggen een raket heeft onderschept op de Golanhoogte.

Dat het Israëlische leger mededelingen doet over een militaire operatie in Syrië is niet gebruikelijk. Over het algemeen zwijgen de Israëlische autoriteiten daarover.

De afgelopen maanden heeft Israël vaker luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië. Vorige week bevestigde de Israëlische premier Netanyahu dat Israël de laatste tijd doelen heeft aangevallen in Syrië. Het zou vooral gaan om bombardementen op wapendepots en wapentransporten van Iran en de Libanese beweging Hezbollah. Dat zijn bondgenoten van de Syrische president Assad.