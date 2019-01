China beleeft laagste economische groei in 28 jaar

De Chinese economie is vorig jaar met 6,6 procent gegroeid, vergeleken met een jaar eerder. Dat is de laagste groei in 28 jaar. Vorig jaar groeide de Chinese economie nog met 6,8 procent. Analisten verwachten voor volgend jaar een verdere vertraging van de groei.

Hoewel de groeicijfers voor Nederlandse begrippen enorm zijn, is China zulke lage groeicijfers niet gewend. De afgelopen jaren was China, de tweede economische grootmacht ter wereld, goed voor bijna een derde van de wereldwijde economische groei.

Handelsoorlog

De vertraging werd verwacht en is mede het gevolg van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Daardoor daalden de investeringen en het consumentenvertrouwen.

Om een scherpere daling van de groei te voorkomen, heeft de regering economische steun aangekondigd. Toch zal er geen vloedgolf aan stimuleringsmaatregelen komen. Die resulteren namelijk niet alleen in snelle groei, maar ook in een grote staatsschuld voor de Chinese overheid.

Werkloosheid voorkomen

Daarnaast streeft de communistische partij naar een solide groei die meer steunt op consumentenbestedingen en minder op handel en investeringen. Volgens analisten zal China wel willen voorkomen dat de groei te ver inzakt, omdat dat kan leiden tot meer werkloosheid en uiteindelijk tot onrust onder burgers.

Hoe betrouwbaar de groeicijfers van het Chinese bureau voor de statistiek zijn, is de vraag. Sommige analisten gaan ervan uit dat de Chinese overheid de cijfers rooskleuriger voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn.