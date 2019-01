Ecuador controleert Venezolanen strenger na moord op zwangere vrouw

Ecuador gaat Venezolaanse immigranten strenger controleren na de moord op een zwangere Ecuadoraanse vrouw. Ze werd door haar Venezolaanse vriend doodgestoken.

De zaak veroorzaakt veel ophef in Ecuador. President Moreno van Ecuador schrijft op Twitter dat hij teams heeft ingesteld die op straat, bij bedrijven en aan de grens gaan controleren of Venezolaanse immigranten wel de juiste papieren hebben. Hij zegt dat Ecuador een vredelievend land is en dat criminelen dat niet zullen veranderen.

De moord vond plaats in Ibarra, in het noorden van Ecuador. De Venezolaan hield zijn vriendin zaterdag voordat hij haar doodstak een uur gegijzeld in een drukke straat. Waarom hij dat deed, is niet bekend.

Torenhoge inflatie in Venezuela

Het is voor zover bekend de eerste moord die in Ecuador is gepleegd door een Venezolaan, sinds honderdduizenden inwoners van dat Latijns Amerikaanse land zijn gevlucht vanwege de belabberde economische situatie. De inflatie is er torenhoog en aan basale behoeften zoals eten en medicijnen is een groot tekort.

Ecuador grenst niet aan Venezuela. Colombia ligt ertussen. Volgens de autoriteiten zijn vorig jaar 1,3 miljoen Venezolanen naar Ecuador gereisd. De meeste blijven er niet en reizen door naar Peru.

Politiechef ontslagen

De Venezolaan die zijn Ecuadoraanse vriendin doodstak is meteen na de moord gearresteerd. Toch is de politiechef van Ibarra door de minister van Binnenlandse Zaken ontslagen. Volgens haar had de politie de moord kunnen voorkomen als agenten met geweld hadden ingegrepen tijdens de gijzeling.

De voorzitter van de vereniging voor Venezolanen in Ecuador reageert kritisch op de reactie van president Moreno. Volgens hem bestaat het risico dat Venezolanen worden gedemoniseerd, alleen omdat ze geen legale status hebben. "Dit is een incident en het staat niet voor de hele Venezolaanse gemeenschap in Ecuador".