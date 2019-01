CIA-agent die werd geportretteerd in film Argo overleden

In de VS is Tony Mendez overleden, een voormalige CIA-agent die in 1980 hielp bij de ontsnapping van zes gegijzelde Amerikaanse diplomaten in Teheran. De bevrijdingsactie werd in 2012 verfilmd in Argo, waarbij de rol van Mendez werd gespeeld door Ben Affleck. Mendez leed aan de ziekte van Parkinson en is 78 geworden.

In 1979 gijzelden Iraanse studenten 63 Amerikanen in de ambassade in Teheran. Zes diplomaten konden ontkomen naar de Canadese ambassade. Mendez, die 25 jaar voor de CIA werkte, bedacht een plan om hen het land uit te krijgen. Ze deden zich voor als leden van een Canadese filmploeg die in Iran een sciencefictionfilm maakte. Zo konden ze mee op een vlucht uit Teheran.

De film Argo die hierover werd gemaakt, won in 2013 een Oscar voor beste film. Ben Affleck, die de film ook regisseerde, noemt Mendez op Twitter "een echte Amerikaanse held" die zijn land diende en nooit de schijnwerpers opzocht.