Zo spannend als eerste schooldag: voorbereiden op natuurijsmarathon

Iedereen in Haaksbergen wordt nu op scherp gezet, zegt Otten. "Sommige instanties hoeven we niet eens te bellen omdat we dit al eerder hebben gedaan. De EHBO belde ons vanmiddag bijvoorbeeld al: 'zeg het maar wanneer we er moeten zijn, wij komen eraan', zeiden ze."

In Nieuw Buinen wordt er vannacht vooral veel gesproeid. "Het wordt een korte nacht voor de mannen die gaan sproeien, ja. Die zullen niet veel slapen. Maar die korte nachten zijn het wel echt waard", zegt Wessels. Ze hoopt dat het sproeien helpt, want een deel van het ijs was zondagmiddag al gedooid. "We zoeken inmiddels een balans tussen enthousiasme en realisme, want het is zeker balen als het niet doorgaat. Het is nu gewoon de vraag: wat doet het ijs, wat doet het weer?"