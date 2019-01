Meer dan 13.000 mensen willen bankje bij graf in Stadskanaal laten staan

Al jaren bezoekt de 87-jarige Lucas Meijer iedere week het graf van zijn overleden vrouw in Stadskanaal. Bij het graf staat speciaal voor hem een bankje zodat hij kan zitten. De gemeente wil van het bankje af, omdat het daar tegen de regels in staat. Bewoners uit Stadskanaal begonnen vervolgens een petitie om het bankje te behouden. Er zijn nu ruim 13.000 handtekeningen.

Het bankje werd neergezet omdat Meijer slecht ter been is. "De enige mogelijkheid om bij haar te zijn, is dit bankje. Als ik er niet meer ben, en de kinderen kunnen goed lopen, dan kunnen ze het bankje ook weer weghalen."

Eerder weggehaald

Eind september werd het al een keer weggehaald, maar toen heeft de dochter van Meijer een aanvraag gedaan om het bankje terug te krijgen. "Uiteindelijk heb ik het bankje uit het gemeentelijke depot gehaald en hier weer neergezet."

Maar nog altijd wil de gemeente van het bankje af. Volgens de familie is Stadskanaal bang dat veel meer mensen bankjes gaan neerzetten.

Als een trein

De initiatiefnemers hoopten op duizend handtekeningen. "Maar het gaat als een trein. Ongelooflijk", zegt een van hen tegen RTV Noord. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente geen uitzondering wil maken voor de man. "Laat hem daar lekker genieten", zeggen ze.

De bedoeling is de petitie in de loop van komende week of de week daarop aan te bieden aan de gemeente Stadskanaal. Een woordvoerder van de gemeente zegt vandaag niet te willen reageren op de zaak.