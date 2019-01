Bij de jachthaven in Wageningen is de brandweer op zoek naar drenkelingen na een melding dat een roeiboot is omgeslagen. Volgens de melder zaten er meerdere mensen in het bootje, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer is met sonarapparatuur in de Nederrijn op zoek naar drenkelingen. Ook zijn twee traumahelikopters en andere hulpdiensten ingezet.