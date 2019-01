Wordt de schoonvader van Dennis uit Lisse de nieuwe koning van Maleisië?

Het maakt volgens Maas niet veel uit dat de vrouw moslima is geworden. "Dit is iets wat in het vrij orthodoxe Maleisië niet zomaar kan."

Sinds de onafhankelijkheid van de Britten in 1957 heeft Maleisië het systeem van negen koninklijke families. Deze verschillende sultanaten bestaan al veel langer. Sommigen zijn bijna vijf eeuwen geleden gesticht. Net als in Nederland is de koning het officiële staatshoofd, maar heeft hij vooral een ceremoniële functie. Zo beëdigt hij bijvoorbeeld de premier.

'Iemand gedood'

De sultans zijn volgens Michel Maas populair, invloedrijk en zeer welvarend. Daarentegen zijn ze minder machtig dan vroeger. "Voor hen gold absolute immuniteit, ze konden niet worden gestraft. Maar dat veranderde nadat een van de sultans iemand had gedood. Iedereen vond het schandelijk, maar hij was niet aansprakelijk."

Een waslijst aan vermeende schandalen en gevallen van machtsmisbruik lekte uit begin jaren 90. Daarna maakte de zittende premier een einde aan de immuniteit.

Die oud-premier Mahathir is vorig jaar opnieuw premier geworden. Volgens Maas lijkt het er sterk op dat de sultans niet zijn vergeten dat Mahathir hun macht heeft beknot. "Muhammad V ontving de nieuwe premier niet meteen en liet hem een tijdje wachten. Een duidelijk signaal dat hij niet heel blij is met die man."

Zoals de pausverkiezing

Donderdag 24 januari (lokale tijd) kiezen de negen sultans de opvolger van Muhammad V. Samen met vier gouverneurs vormen ze de raad die deze beslissing neemt. Achter gesloten deuren. Maas: "Een beetje zoals de Pausverkiezing in Rome, maar dan wat kleiner."

De schoonvader van Dennis uit Lisse is dus een van de negen kanshebbers. En als hij het nu niet wordt, dan is sultan Ibrahim Iskandar in ieder geval in 2026 aan de beurt als koning. Hij en zijn familiekomen dan vijf jaar te wonen in het Nationale Paleis in hoofdstad Kuala Lumpur.

En voor wie het zich afvraagt: nee, de Nederlander kan zelf geen koning worden.