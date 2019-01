Politie: New IRA-militanten achter autobom Noord-Ierland

De politie heeft twee mensen opgepakt wegens een autobom die gisteren in de Noord-Ierse stad Londonderry ontplofte bij een rechtbank. De recherche denkt dat de twee verdachten behoren tot een afsplitsing van de IRA, de zogenoemde New IRA die in 2012 werd opgericht.

Bij de explosie zaterdagavond raakte niemand gewond. De politie had van tevoren een anonieme tip gekregen en was het gebied aan het afzetten toen de explosie plaatsvond.

De politie ziet de bomaanslag niet als een opleving van het geweld in Noord-Ierland. Sinds het vredesakkoord in 1998 zijn er alleen nog sporadisch geweldsincidenten.

In 2013 eiste de splintergroepering New IRA een moord op een drugsdealer op in Londonderry.