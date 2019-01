'Utrechtse ondernemers ruziën met gemeente over alcohol op Koningsdag'

Utrechtse ondernemers twijfelen of ze dit jaar evenementen gaan organiseren op pleinen als de Neude, Janskerkhof, Domplein en Stadhuisplein. Er is onenigheid met de gemeente, onder meer over het drankbeleid.

De ondernemers vinden het niet eerlijk dat zij zich van de gemeente aan strenge regels moeten houden terwijl bijvoorbeeld supermarkten grote hoeveelheden bier kunnen verkopen, staat in een brief die aan de gemeente is gestuurd.

"Waar de horeca en organisatoren (terecht) streng gecontroleerd en gehandhaafd worden, kunnen supermarkten en particulieren ongehinderd grote hoeveelheden bier verkopen zonder enig zicht of dit aan minderjarigen en beschonken personen wordt verstrekt of verhandeld."

In gesprek blijven

In de brief staat ook dat de ondernemers overwegen "de stekker eruit te trekken". De horeca-medewerkers benadrukken dat ze graag in gesprek blijven met de gemeente. "Maar er zal dan toch echt richting de organisaties moeten worden bewogen."

De ondernemers balen niet alleen van het alcoholbeleid. Ze zeggen ook dat strengere vergunningseisen en hogere kosten voor beveiliging en schoonmaken het onaantrekkelijk maken om een groot feest te organiseren.

Tot slot vinden de ondernemers het vervelend dat op Koningsdag de boel al om 18.00 moet sluiten. "Dan is het feest net lekker aan de gang", staat in de brief die RTV Utrecht in handen heeft.

Kritiek

De kritiek op het beleid van de gemeente rondom Koningsdag bestaat al langer, maar het is de eerste keer dat ondernemers een brief sturen.

Koningsdag valt dit jaar op zaterdag 27 april. Ook de avond ervoor, vrijdagavond, zijn meestal veel feesten in de stad.