President Libanon: inspanning nodig voor terugkeren Syriërs

De president van Libanon heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om een uiterste inspanning te leveren zodat Syrische vluchtelingen weer terug naar huis kunnen. Hij wil dat de landen de juiste omstandigheden scheppen voor een veilige terugtocht. Hij zei niet aan welke concrete maatregelen hij denkt, maar wil een politieke oplossing van het verwoestende conflict niet afwachten.

Libanon grenst aan Syrië en herbergt naar schatting 1 miljoen Syriërs. Dat is een aanzienlijk deel van de bevolking. Volgens de laatste cijfers zijn er in het land zo'n 6,1 miljoen mensen. De vluchtelingen leven in overvolle kampen onder erbarmelijke omstandigheden.

President Michel Aoun deed zijn oproep op een economische top in Beiroet met twintig Arabische landen. In de slotverklaring komt een passage over de vluchtelingen. "Gezien de gevolgen van deze ernstige crisis voor de economie van onze staten en daarbuiten", licht hij toe.

In Libanon gaan steeds meer stemmen op om Syriërs terug te sturen, nu de Syrische president Assad een groot deel van zijn land weer in handen heeft. Volgens de Verenigde Naties kunnen de Syriërs nog niet verantwoord en veilig naar huis.

Op de top wordt ook besproken of Syrië wellicht kan terugkeren tot de Arabische Liga. Ruim zeven jaar geleden werd het land vanwege de burgeroorlog als lid geschorst.