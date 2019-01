Doden bij brand in Frans skioord Courchevel

Bij een grote brand in skioord Courchevel in de Franse Alpen zijn zeker twee mensen omgekomen. Vier mensen raakten zwaargewond.

De brand brak vannacht uit op de bovenste verdieping van een van de panden in het skioord en het vuur sloeg snel over naar twee aangrenzende gebouwen.

Volgens de lokale krant Le Dauphiné Libéré heerste er in het skioord een grote chaos. Zo vluchtten mensen via hun balkon in hun ondergoed naar buiten. De krant meldt dat er vooral Braziliaanse toeristen in het gebouw logeerden.

De brand was even na 07.00 uur onder controle. De brandweer maakte bij het bestrijden gebruik van een helikopter die op een geïmproviseerde landingsplek aan de voet van de rodelbaan kon landen.

Een ooggetuige maakte beelden van de vlammenzee en plaatste de video op Facebook.