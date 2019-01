Koudste winternacht tot nu toe, -10 in Leeuwarden

De eerste strenge vorst van deze winter is gemeten. Volgens weerbureau Weerplaza was het de koudste winternacht tot nu toe.

Bij het hoofdmeetstation van het KNMI in De Bilt kwam het kwik niet verder dan -5,2 graden Celsius. In Leeuwarden was het met -10,2 graden het koudst van het land.

Dat dit seizoen niet eerder zo'n lage temperatuur werd bereikt, heeft vooral te maken met het milde begin van de winter. December kende slechts acht dagen met vorst terwijl het er gemiddeld dertien zijn, meldt Weerplaza.

De komende nacht wordt het naar verwachting opnieuw koud, mogelijk nog wat kouder dan de afgelopen nacht. Vanwege de heldere hemel en gebrek aan wind zijn de omstandigheden ideaal voor vrieskou.

Voor mensen die alvast hun schaatsen uit het vet willen halen om op bevroren plassen te gaan schaatsen, temperde weerman Gerrit Hiemstra gisteren de verwachtingen. Dinsdag gaat het 2 tot 5 centimeter sneeuwen. "En sneeuw is funest voor de ijsgroei." En de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond kwam met een waarschuwing: het is te vroeg om nu al het ijs op te gaan.