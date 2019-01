Wekdienst 20/1: demonstratie Griekenland en superbloedwolfmaan

En dan nog even dit:

Een katholieke middelbare jongensschool in Kentucky is ernstig in verlegenheid gebracht door beelden die massaal op sociale media worden gedeeld. Te zien zijn leerlingen van de school, gekleed in sweaters en petjes waarop "Make America Great Again" staat, de verkiezingsslogan van president Trump.

Een van de katholieke jongens gaat pal voor een stamoudste staan, die juist bezig is met een ceremonie voor Vietnamveteranen van inheemse afkomst. De jongen blijft minutenlang vlak bij hem staan en hem strak aankijken, zo is op de beelden te zien: