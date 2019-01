Rapper Ronnie Flex wint Popprijs 2018

Op festival Noorderslag in Groningen is de Popprijs 2018 uitgereikt aan rapper en producer Ronnie Flex (26). De prijs gaat naar de band of artiest die in het afgelopen jaar volgens een jury van kenners de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek.

Drie jaar geleden stond Ronnie Flex (echte naam: Ronell Langston Plasschaert) al met het hiphopcollectief New Wave als winnaar van de Popprijs 2015 op het podium van Noorderslag. Dat de prijs naar New Wave ging, leidde destijds tot boegeroep onder de aanwezigen in de zaal. Dit keer wint hij de prijs alleen, als meest invloedrijke rapper van dit moment.

"In een jaar waarin hiphop de hitparades en het uitgaansleven zo wist te domineren was er één artiest die er in veel opzichten bovenuit stak. Ronnie Flex loopt voorop in de muzikale ontwikkeling van het genre, staat tekstueel op eenzame hoogte en durft zich ook nog eens kwetsbaar op te stellen", schrijft de jury, die de rapper "de beste missionaris" van de Nederlandse hiphop noemt.

Ronnie Flex sloot in december een succesvol jaar af met een concert in een uitverkocht AFAS Live in Amsterdam. Op zijn optreden, samen met zijn vaste band Deuxperience en een aantal gastartiesten, kreeg hij lovende reacties.

Doorbraak

Plasschaert brak in 2015 definitief door met de megahit Drank & Drugs, samen met rapper Lil' Kleine. Na het succes van Drank & Drugs belandde Ronnie Flex in een moeilijke periode, waarin hij naar eigen zeggen te weinig tijd had voor muziek maken. Hij gooide het roer om, deed minder optredens en verzamelde een groep muzikanten om zich heen, de Deuxperience Band.

In 2017 scoorde hij een grote hit met Energie. Het nummer staat op zijn tweede album Rémi, dat werd bekroond met een Edison-award in de categorie Beste Album. De jury omschreef het album als een "modern meesterwerk". Rémi leverde hem ook een 3FM Award voor Beste Album op.