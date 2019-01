'Zoektocht Julen is krankzinnige klus waarvan alleen de afloop telt'

De horizontale boring is snel weer gestopt toen de aarde begon te verzakken. Sindsdien is de hoop gevestigd op toegang via de verticale schacht.

De kans dat Julen nog levend wordt gevonden, wordt elk moment kleiner en is inmiddels piepklein. "Er zijn gevallen bekend waar mensen langer dan een week overleefden", zei een van de journalisten eerder. Zoutberg: "Iedereen hoopt op een wonder en dat wordt gevoed door dit soort verhalen. Maar dat moet wel een heel groot wonder zijn."

Vraagtekens

De verdwijning van Julen blijft wat Zoutberg betreft vreemde kanten hebben. Nog altijd is niet duidelijk hoe het mogelijk is dat een kind van 2 in een gat zo groot als een koekenpan kon vallen. "We weten inmiddels dat de waterput daar illegaal is gegraven en dat roept juridisch allerlei vragen op. Al kijk je alleen maar naar de verantwoordelijkheid voor dit ongeluk. Hoe kon Julen in dat gat terecht komen? Wie had de stenen weggehaald die het gat afdekten?"

En er is nog iets waar Zoutberg vraagtekens bij zet: "Om zo diep in het boorgat te zakken had de jongen de armen boven zijn hoofd moeten hebben. Maar dan is het raar dat later een zakje chips en een drinkbeker in hetzelfde gat werden gevonden. Had Julen een luier om? Was er dan niets dat zijn val kon remmen? Op al die vragen moet nog antwoord komen."