VS: tientallen extremisten al-Shabaab gedood

Hert Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat bij een luchtaanval in Somalië 52 leden van de extremistische beweging al-Shabaab zijn gedood. De Amerikanen kwamen in actie toen een grote groep al-Shabaabstrijders een aanval had gelanceerd op het Somalische leger.

In de verklaring staat dat het bombardement geen burgerlevens heeft geëist. Onvermeld blijft of er verliezen waren aan eigen kant en of Somalische militairen zijn omgekomen.

Volgens Al-Shabaab is dat laatste het geval: in een eigen verklaring stelt de terroristische organisatie dat strijders bij hun aanval 41 Somalische militairen hebben gedood.

Jilib

De Amerikaanse actie werd uitgevoerd bij Jilib, in het zuidwesten van Somalië. Al-Shabaab heeft grote delen van Zuid- en Midden-Somalië in handen. Nadat de beweging verdreven was uit de hoofdstad Mogadishu, gaan de aanslagen daar door.

De bloedige aanval op een hotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi dinsdag was ook het werk van de islamitische terroristische beweging. Al-Shabaab pleegt aanslagen in Kenia, een buurland van Somalië, uit wraak voor de militaire steun die Somalië krijgt in de strijd tegen de extremisten.

Trump

Sinds het aantreden van president Trump hebben de Verenigde Staten de aanvallen op al-Shabaab sterk opgevoerd. Vorig jaar werden bijna vijftig luchtaanvallen uitgevoerd, waarbij zowel commandanten als financiële experts van de beweging werden uitgeschakeld.

In oktober werden bij een luchtaanval op Centraal-Somalië zestig extremisten gedood. De aanvallen hebben nog niet geleid tot een mindere slagkracht van al-Shabaab.