In Amsterdam is een koffer gevonden met daarin mogelijk de resten van een menselijk lichaam. De recherche en een forensisch team zijn een onderzoek gestart en de politie wil graag met getuigen spreken.

De koffer werd vanochtend langs de oever van de Zuider IJdijk gevonden. Er is nog veel onduidelijkheid over. Wel lijkt het erop dat het het stoffelijk overschot van een mens is en niet dat van een dier.

De politie kan ook niet zeggen of de koffer is aangespoeld of daar is weggelegd.