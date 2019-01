Van der Staaij wil De Breij nog spreken, ook al heeft zij vriendschap beëindigd

Van der Staaij had boze reacties verwacht op zijn ondertekening. Maar hij had gehoopt dat De Breij anders zou reageren, schrijft hij. "Jij had al een keer je nek uitgestoken door als progressieve vrouw serieus te luisteren naar die opvattingen van mij 'die echt niet van deze tijd zijn'." Hiermee verwijst hij naar gesprekken waarover de Breij schreef dat die "mooi en zinnig" waren geweest.

De SGP-leider schrijft dat hij ieder mens als "een kostbaar en onuitsprekelijk waardevol Godsgeschenk" ziet. Hij doet zijn best om "te nuanceren en misverstanden weg te nemen", bijvoorbeeld dat homoseksualiteit een geneesbare ziekte zou zijnof dat homoseksuelen niet met hun geaardheid voor de dag mogen komen.

Tijdsgeest

Maar, zegt de politicus wiens naam onder de Nashville-verklaring staat, "ook voor mij is er een grens". "Mijn diepste identiteit ligt in mijn christen-zijn. Dat betekent dat ik persoonlijk en politiek oprecht wil wandelen op de weg die God in Zijn Woord wijst, ook op het terrein van liefde, huwelijk en seksualiteit. Voor die leefregels wil ik uitkomen, ook als dat hard botst met de tijdgeest."

Van der Staaij hoopt dat er voor dat "klassieke geluid en díe levenswandel ruimte blijft in onze samenleving en dat mensen niet onmiddellijk gebrandmerkt worden als zij er, in de ogen van de spraakmakende meerderheid, 'achterhaalde denkbeelden' op nahouden."

Eerder spraken De Breij en Van der Staaij elkaar nadat de SGP'er had geschreven dat ouders van het gelijke geslacht niet gelijk zijn aan andere ouders. Bij een gesprek later bij De Breij thuis bleken de twee het over meer eens dan oneens te zijn, schreef zij deze week. "Het kán dus, ondanks verschillen in levensovertuiging wezenlijk contact maken. Daar hadden we - volgens mij - allebei veel plezier in."

Maar dat geldt niet voor de ondertekening van de Nashville-verklaring: daar is Van der Staaij in haar ogen te ver gegaan.