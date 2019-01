Dodental explosie pijpleiding Mexico aanzienlijk hoger

Het dodental door de explosie van een oliepijpleiding in Mexico is aanzienlijk opgelopen. Gouverneur Omar Fayad van de deelstaat Hidalgo deelde vanmiddag mee dat er niet 21 maar zeker 66 doden zijn. Het dodental zal mogelijk nog oplopen aangezien 85 mensen als vermist zijn opgegeven.

Het ongeluk ontstond doordat mensen gaten in de pijpleiding hadden geboord om benzine te stelen. Toen dorpsbewoners de benzine wilden opvangen, ontstond een explosie die tot een vuurzee leidde. Tientallen mensen hebben ernstige brandwonden opgelopen.

Benzinedieven

Het ongeluk gebeurde drie weken nadat president López Obrador een campagne was begonnen om een eind te maken aan dergelijke sabotageacties van bendes. In de eerste tien maanden van 2018 kwam het ruim 12.000 keer voor dat benzine illegaal werd afgetapt, zo'n veertig keer per dag.

Een medicus in het dorp in Centraal-Mexico waar het drama plaatsvond zei te hopen dat dit ertoe leidt dat de gehele bevolking zich achter de campagne van de president zal scharen.