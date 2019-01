Marokkaanse politie druk met onderschepping Nederlandse xtc-pil

Hajar is een van de mensen in Marokko die xtc gebruikt. Ze gebruikt vooral thuis. "Als ik blij wil worden. Dan doe ik het in een biertje of cola. Alles wat je nodig hebt is muziek en kauwgom voor als je gaat klappertanden." Hajar verkrijgt haar xtc via via. "Dat is niet gemakkelijk, want de handelaren zijn bang gepakt te worden dus lopen er niet mee te koop." Een pil kost zo'n 5 tot 10 euro.

"De handel is aantrekkelijk. De xtc is makkelijk te verstoppen en het verkopen ervan is winstgevend. Handelaren kopen het voor 3 tot 4 euro", zegt Habib.

Beter controleren

Habib geeft informatie over drugshandel meteen door aan Nederland. Nederland kan volgens hem wel meer doen om de drugshandel te stoppen. "Bijvoorbeeld internationale reizigers beter controleren", zegt hij.

Naast drugshandelaren pakken aan de grens doet de DGSN in samenwerking met andere organisaties ook aan preventie door voorlichting. Maar op scholen wordt er vrijwel niet over gesproken. Toch denkt Habib dat het drugsgebruik in Marokko vanzelf af zal nemen. "Als het nieuwe er vanaf is, zal het aantal gebruikers vanzelf wel minder worden."