Burgemeester Gdansk begraven onder massale belangstelling

Wraakactie

Adamowicz was een van de langst dienende burgemeesters van Polen. Hij was geboren en getogen in Gdansk. Voor het oog van duizenden inwoners werd hij neergestoken op een podium tijdens een rechtstreeks op tv uitgezonden benefietactie voor de gezondheidszorg.

Een 27-jarige man is aangehouden voor de moord. Op het podium zou hij geroepen hebben dat hij onschuldig gevangen heeft gezeten en dat hij is gemarteld door leden van de politieke partij van Adamowicz. De politie gaat ervan uit dat het een wraakactie was van een man met psychische problemen.