Bevrijding Spaanse jongetje Julen weer dag uitgesteld

Reddingswerkers in Spanje beginnen rond deze tijd met het installeren van het laatste deel van de buis die naar de vastzittende peuter Julen moet voeren. Het gaat om de buis die de afgelopen dagen al voor een deel is geïnstalleerd. Deze buis loopt evenwijdig aan de put waarin het jongetje zou zitten.

Gisteren leek het erop dat het laatste gedeelte nu al klaar zou zijn. Maar flinke regenval, problemen met materieel dat niet tegen de berg op kwam en deels gedemonteerd moest worden, en keiharde granieten steenlagen vertragen het werk, zegt correspondent Rop Zoutberg.

Morgenochtend

Het boren van het verticale stuk buis duurt naar verwachting 15 uur. Daarna wordt met de hand een gang gegraven naar de tunnel waarin Julen waarschijnlijk vastzit. Volgens het hoofd van de operatie duurt het laatste deel ongeveer 5 uur. Dat betekent dat de jongen op zijn vroegst morgenochtend gevonden wordt.

De 2-jarige Julen verdween vorige week zondag tijdens een bruiloft in Málaga. Zijn vader zegt dat hij in de put is gevallen en dat hij zijn zoon daarna nog hoorde huilen.

Een haar die uit de 110 meter diepe schacht is gehaald, bleek van het kind te zijn. De kans dat Julen levend naar boven wordt gehaald, zelfs als er al een zuurstofbel beneden is, slinkt met de dag.